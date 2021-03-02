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У Харкові водій і кур'єр влаштували бійку посеред дороги

Новость на русском → Харків, Вівторок 02 березня 2021 19:38
У Харкові водій і кур'єр влаштували бійку посеред дороги У Харкові двоє чоловіків влаштували бійку посеред дороги (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Харкові на Салтівці між працівником служби доставки і водієм легковика стався конфлікт, який переріс у бійку посеред дороги. При цьому бійка сталася через вузьку дорогу.

Про це повідомляють "Вартові еспресо" на своїй сторінці в Facebook.

"Хто почав бійку - поки невідомо. Будьте взаємоввічливими на дорозі та дотримуйтесь ПДР", - йдеться в повідомленні.

У Харкові побилися кур'єр та водій На Салтівці, що у Харкові працівник служби доставки та водій легковика вирішили...

Posted by Вартові еспресо on Tuesday, March 2, 2021

Нагадаємо, під Хмельницьким по-звірячому побили підлітка. Вночі між 19-річним жителем села Ізяслав і 14-річним жителем села Клубівка спалахнув конфлікт. Молодий чоловік вдарив хлопця так, що той упав і вдарився головою об землю.

Постраждалий сам дійшов до будинку, але потім його стан погіршився. Рідним довелося викликати швидку допомогу. Хлопця поклали в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Після чого він впав у кому.

19-річного молодика затримали, і слідчі йому вже висунули підозру у ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Слідство триває.

Ми також писали про те, що в центрі Києва водій-іноземець вбив пішохода ударом у шию. При цьому інцидент стався після того, як чоловік на машині не захотів пропустити людину на пішохідному переході.

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