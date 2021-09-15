В Харькове внезапно остановилось сердце 30-летней полицейской: "осиротел маленький сын"

В Харькове после длительной борьбы с онкологической болезнью умерла патрульная полицейская Анастасия Забродина. Женщине было всего 30 лет. У нее остался маленький сын и муж.
Об этой трагедии сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.
"Анастасия присоединилась в ряды патрульной полиции одной из первых, в 2015 году. Она достойно служила украинскому народу. Без жены остался муж, осиротел ее маленький сын", - говорится в сообщении.
Почти два года женщина отважно боролись с болезнью. Сегодня, 15 сентября, ее сердце внезапно остановилось.
Анастасия Забродина (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
В полиции выразили свои глубокие соболезнования родным и близким Анастасии.
Пользователи сети также оставили слова соболезнования.
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