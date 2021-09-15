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В Харькове внезапно остановилось сердце 30-летней полицейской: "осиротел маленький сын"

Автор: Роман Мирончук

В Харькове после длительной борьбы с онкологической болезнью умерла патрульная полицейская Анастасия Забродина. Женщине было всего 30 лет. У нее остался маленький сын и муж.

Об этой трагедии сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

"Анастасия присоединилась в ряды патрульной полиции одной из первых, в 2015 году. Она достойно служила украинскому народу. Без жены остался муж, осиротел ее маленький сын", - говорится в сообщении.

Почти два года женщина отважно боролись с болезнью. Сегодня, 15 сентября, ее сердце внезапно остановилось.

Анастасия Забродина (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

В полиции выразили свои глубокие соболезнования родным и близким Анастасии.

Пользователи сети также оставили слова соболезнования.

  • Девочка, покойся с миром! Соболезнования родным!
  • Царствие Небесное. Родным и близким искреннее сочувствие;
  • Что же сегодня за день такой. Покойся с миром... Светлая тебе память;
  • Жаль молодой жизни... Соболезнования родным.

Напомним, что на днях внезапно умерла участница шоу "МастерШеф" Стелла Клименко. Ей также было 30 лет

Мы также писали о том, под Днепром подросток умер, вдохнув газ из баллона для заправки зажигалок. Он хотел впечатлить свих друзей и сделать видео для популярной соцсети TikTok. Подростки заранее готовились к так называемому "эксперименту".

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Харьковпреступления