У Харкові раптово зупинилося серце 30-річної поліцейської: "осиротів маленький син"

"Анастасія приєдналася до лав патрульної поліції однією з перших, в 2015 році. Вона гідно служила українському народу. Без дружини залишився чоловік, осиротів її маленький син", - йдеться в повідомленні.

Майже два роки жінка відважно боролися з хворобою. Сьогодні, 15 вересня, її серце раптово зупинилося.

Анастасія Забродіна (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

У поліції висловили свої глибокі співчуття рідним і близьким Анастасії.

Користувачі мережі також залишили слова співчуття.