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В Харькове ветер разорвал самый высокий флаг Украины, а в Краматорске сорвал с фгагштока (видео, фото)

Автор: Владимир Костырин

Мощные порывы ветра в Украине в некоторых городах повредили государственные флаги, установленные на флагштоках. В частности, пострадало самое высокое в стране знамя - гигантское полотнище разорвало пополам.

Соответствующее видео 15 января опубликовано на Facebook-странице "ХС. Харьков".

Речь идет о харьковском флаге-рекордсмене, который был установлен в парковой зоне вдоль Сергеевской площади к 30-й годовщине восстановления независимости Украины. Огромное знамя размерами 15х22,5 метра прошлым летом торжественно подняли над городом на флагштоке высотой 102 метра.

Нынешний ураганный ветер разорвал флаг на две части. В сети показали фото и видео с пострадавшим знаменем.

Видео: ураганный ветер порвал в Харькове гигантский флаг Украины

Отмечается, что на ситуацию оперативно отреагировали и уже заменили поврежденный государственный флаг на новый.

В Харькове ветер порвал самый высокий флаг Украины (фото: t.me/hueviykharkov / facebook.com/truexanews)

Пострадал флаг и в Краматорске в Донецкой области, где ветруган сорвал знамя с флагштока в парке "Юбилейный".

Фото стяга, который отнесло порывами ветра к деревьям недалеко от самой конструкции, опубликованы на Facebook-странице "Kramatorsk Post".

Ветер сорвал флаг Украины с флагштока в Краматорске (фото: facebook.com/KramatorskPost)

Напомним, что вчера в Киеве приспустили самый большой флаг Украины из-за ухудшения погодных условий, и чтобы знамя не пострадало при штормовых порывах.

Отметим также, что ураганные порывы ветра вчера наделали беды в разных городах во многих регионах Украины. Так, в столице даже из-за поваленных метром деревьев погиб человек, который находился в авто, и еще несколько пострадали.

Ранее сообщалось, что летом в Харькове молния попала в установленный флагшток, а сам момент попал на видео.

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ХарьковКраматорскфлагштокНепогода в Украине