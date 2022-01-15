У Харкові вітер розірвав найвищий прапор України, а в Краматорську зірвав з фгагштока (відео, фото)

Йдеться про харківський прапор-рекордсмен, який був встановлений у парковій зоні вздовж Сергіївської площі до 30-ї річниці відновлення незалежності України. Величезний прапор розмірами 15х22, 5 метра минулого літа урочисто підняли над містом на флагштоку висотою 102 метри.

Нинішній ураганний вітер розірвав прапор на дві частини. У мережі показали фото і відео з постраждалим прапором.

Відео: ураганний вітер порвав у Харкові гігантський прапор України

Зазначається, що на ситуацію оперативно відреагували та вже замінили пошкоджений державний прапор на новий.

У Харкові вітер порвав найвищий прапор України (фото: t.me/hueviykharkov / facebook.com/truexanews)

Постраждав прапор і в Краматорську в Донецькій області, де вітрюган зірвав прапор з флагштока в парку "Ювілейний".

Фото стяга, який віднесло поривами вітру до дерев недалеко від самої конструкції, опубліковані на Facebook-сторінці "Kramatorsk Post".

Вітер зірвав прапор України з флагштока в Краматорську (фото: facebook.com/KramatorskPost)

Нагадаємо, що вчора у Києві приспустили найбільший прапор України через погіршення погодних умов, і щоб прапор не постраждав при штормових поривах.

Зазначимо також, що ураганні пориви вітру вчора наробили лиха в різних містах у багатьох регіонах України. Так, у столиці навіть через повалені метром дерева загинула людина, яка знаходилася в авто, і ще кілька постраждали.