У Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався у авто з дитиною (фото)

У Харкові трамвай в'їхав у машину з дитиною (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У Харкові сталося ДТП за участю трамвая і авто

У Харкові сталося незвичайне ДТП. Трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з автомобілем. В аварії постраждала 41-річна жінка разом зі своєю 4-річною дочкою. Про це повідомляє поліція Харківської області на своїй сторінці в Facebook.

Жінка разом з дитиною дістали травми різного ступеня тяжкості і їх доставили в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.

У Харкові трамвай в'їхав у машину з дитиною (фото: facebook.com/police.kharkov)

Аварія сталася сьогодні, 12 травня, близько 11:10 на перехресті Московського проспекту і вулиці Академіка Павлова.

За попередніми даними, трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з червоним автомобілем Toyota, в якому знаходилася жінка з дитиною.

У Харкові трамвай в'їхав у машину з дитиною (фото: facebook.com/police.kharkov)

В даний момент працівники поліції з'ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Користувачі мережі також прокоментували це ДТП.

Знову зійшов з рейок?

З них компенсацію не витягнути, співчуваю;

Якщо постаратися, то компенсацію можна витягнути;

Відшкодовувати збиток самі вони не прагнуть.

Нагадаємо, що популярний український співак Макс Барських потрапив в аварію в Лос-Анджелесі, де записує свій новий альбом. Життя молодого чоловыка врятувало лише те, що він був пристебнутий і їхав на невеликій швидкості.

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