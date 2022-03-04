В Харькове у таксистов, накручивающих заоблачные цены, будут забирать авто
В Харькове недобросовестных таксистов, которые хотят подзаработать во время военной агрессии РФ, будут наказывать. У водителей просто будут забирать авто.
Об этом сообщил Владимир Тимошко, начальник управления полиции области.
По его словам, цены на поездку стартуют от тысячи до нескольких десятков тысяч гривен.
"В полицию поступают тысячи сообщений граждан о том, что таксисты пользуются военной агрессией РФ, в результате которой разрушена инфраструктура Харькова, а городской транспорт не может полноценно работать и перевозить пассажиров. Таксисты устанавливают заоблачные цены на перевозку пассажиров по городу. Суммы за поездку стартуют от 1000 гривен и могут достигать нескольких десятков тысяч гривен", - сообщил он.
Тимошко заявил, что дал поручение всем подразделениям полиции выявлять таких водителей, изымать машины.
Сообщить о таксистах, которые перевозят пассажиров по заоблачным ценам, можно по телефону спецлинии 102.