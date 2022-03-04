В Харькове у таксистов, накручивающих заоблачные цены, будут забирать авто

В Харькове недобросовестных таксистов, которые хотят подзаработать во время военной агрессии РФ, будут наказывать. У водителей просто будут забирать авто.

По его словам, цены на поездку стартуют от тысячи до нескольких десятков тысяч гривен.

"В полицию поступают тысячи сообщений граждан о том, что таксисты пользуются военной агрессией РФ, в результате которой разрушена инфраструктура Харькова, а городской транспорт не может полноценно работать и перевозить пассажиров. Таксисты устанавливают заоблачные цены на перевозку пассажиров по городу. Суммы за поездку стартуют от 1000 гривен и могут достигать нескольких десятков тысяч гривен", - сообщил он.

Тимошко заявил, что дал поручение всем подразделениям полиции выявлять таких водителей, изымать машины.

Сообщить о таксистах, которые перевозят пассажиров по заоблачным ценам, можно по телефону спецлинии 102.