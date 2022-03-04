В Харкові у таксистів, що накручують захмарні ціни, будуть забирати авто

В Харкові недобросовісних таксистів, що хочуть підзаробити під час військової агресії РФ, будуть карати. У водіїв просто забиратимуть авто.

За його словами, ціни на поїздку стартують від тисячі до кількох десятків тисяч гривень.

"До поліції надходять тисячі повідомлень громадян про те, що таксисти користуються військовою агресією РФ, внаслідок якої зруйнована інфраструктура Харкова, а міський транспорт не може повноцінно працювати і перевозити пасажирів. Таксисти встановлюють захмарні ціни на перевезення пасажирів містом. Суми за поїздку стартують від 1000 гривень і можуть сягати кількох десятків тисяч гривень", - повідомив він.

Тимошко заявив, що дав доручення усім підрозділам поліції виявляти таких водіїв, вилучати автівки.

Повідомити про таксистів, які перевозять пасажирів за захмарними цінами, можна за телефоном спецлінії 102.