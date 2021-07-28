У Харкові таксист обізвав пасажирку через українську мову: "20 хвилин слухала, що я бандерівка" (фото)

У місті Харкові пасажирці нахамив таксист служби "Уклон", тому що та розмовляла українською мовою.

Про це Дарія Конох розповіла у своєму пості на Facebook.

Що сталося

Як розповіла дівчина, вона не вимагала від водія перейти на державну мову. Конфлікт виник через те, що йому не сподобалось, що вона спілкувалась не російською.

Так, таксист запитав дівчинку, чому вона розмовляє на український. Вона відповіла, що це її рідна мова, а російську вона знає погано. Після цього чоловік почав нахабно відноситись до неї та викрикувати, що Харків є історично російським містом.

"Наступні 20 хвилин поїздки я слухала, що я бандерівка, щоб я їхала на "Бандерштат" (пожартувала, що якраз їду 8 числа на фест У Луцьку "Бандерштат" і що його теж запрошую). Вислухала стільки хейту з приводу української. Що Харків є "исконно русский город", що українську тут нав’язують, змушують нею говорити, і щоб я їхала до свого Бандери", – розповіла дівчина.

Фото: таксист, який обізвав пасажирку через українську мову (facebook.com/permalink)

За словами Дарії, коли водій дізнався, що за адресою куди вона їде, розташований офіс партії, то він перейшов на прокльони.

Як відреагували у службі таксі

Згодом Конох звернулася зі скаргою у службу таксі. Там їх повідомили, що із водієм провели виховну бесіду.

Дівчина зазначила, що нейтрально ставиться до російської мови, але вона категорично проти такого ставлення до державної мови.

У коментарях користувачі пишуть, що за це у службі таксі повинні звільнити водія.