В Харькове свадебный лимузин застрял на футбольном поле: забавное видео

В Харькове свадебный лимузин застрял в грязи посреди футбольного поля. В сети появилось видео, на котором участники кортежа безуспешно пытаются вытолкать элитное авто из грязи.

Дело в том, что из-за сильнейшего ливня затопило ряд областей Украины на выходных. Не стал исключением и Харьков. Молодоженам погода обычно не помеха, но не в этот раз.

Видео опубликовал паблик "Харьков 1654" в Facebook. Инцидент произошел в спальном районе "Салтовка" на улице Гарибальди.

"Свадьба на Гарибальди не задалась с самого утра. Конечно, хотелось знать, каков был мотив заезда на футбольное поле, ну то ладно", - подписано видео.

Неизвестно, чем закончилось приключение, и доехали ли брачующиеся до места назначения.

Свадебный лимузин застрял на футбольном поле в Харькове (видео: facebook.com/kharkiv1654)

В комментариях пользователи предположили, что лимузин не смог развернуться в тесных дворах, поэтому решил проехать через футбольное поле. Кое-кто из пользователей советует молодоженам обратить внимание на "знак свыше".