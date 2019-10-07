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У Харкові весільний лімузин застряг на футбольному полі: кумедне відео

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У Харкові молодятам на шляху стала негода

У Харкові весільний лімузин застряг у багнюці посеред футбольного поля. У мережі з'явилося відео, на якому учасники кортежу безуспішно намагаються виштовхати елітне авто з бруду.

Справа в тому, що через сильну зливи затопило ряд областей України на вихідних. Не став винятком і Харків. Молодятам погода зазвичай не перешкода, але не в цього разу.

Відео опублікував паблік "Харків 1654" в Facebook. Інцидент стався в спальному районі "Салтівка" на вулиці Гарібальді.

"Весілля на Гарібальді не задалося з самого ранку. Звичайно, хотілося знати, який був мотив заїзду на футбольне поле, ну то гаразд", - підписане відео.

Невідомо, чим закінчилася пригода, і чи доїхали наречені до місця призначення.

Весільний лімузин застряг на футбольному полі в Харкові (відео: facebook.com/kharkiv1654)

У коментарях користувачі припустили, що лімузин не зміг розвернутися в тісних дворах, тому вирішив проїхати через футбольне поле. Дехто з користувачів радить молодятам звернути увагу на "знак згори".

  • Такій махині в наших дворах розгортатися проблематично.
  • До під'їзду коротше через поле.
  • Може це знак? Потрібно задуматись чи потрібне весілля...
  • Фату під колеса потрібно було підкласти.
  • Буде що згадати. А взагалі дощ на весілля і в дорогу це добре!

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