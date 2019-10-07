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В Харькове свадебный лимузин застрял на футбольном поле: забавное видео

STYLERПроисшествия    07.10.2019 - 10:00
В Харькове свадебный лимузин застрял на футбольном поле: забавное видео
Свадебный лимузин застрял на футбольном поле в Харькове (коллаж: РБК-Украина)

В Харькове молодоженам на пути стала непогода

В Харькове свадебный лимузин застрял в грязи посреди футбольного поля. В сети появилось видео, на котором участники кортежа безуспешно пытаются вытолкать элитное авто из грязи.

Дело в том, что из-за сильнейшего ливня затопило ряд областей Украины на выходных. Не стал исключением и Харьков. Молодоженам погода обычно не помеха, но не в этот раз.

Видео опубликовал паблик "Харьков 1654" в Facebook. Инцидент произошел в спальном районе "Салтовка" на улице Гарибальди.

"Свадьба на Гарибальди не задалась с самого утра. Конечно, хотелось знать, каков был мотив заезда на футбольное поле, ну то ладно", - подписано видео.

Неизвестно, чем закончилось приключение, и доехали ли брачующиеся до места назначения.

Свадьба на Гарибальди не задалась с самого утра. Конечно хотелось знать каков был мотив заезда на футбольное поле, ну то ладно. Давайте лучше в комментариях пожелаем счастья молодым) Видео: ХС

Опубліковано Харьков 1654 Субота, 5 жовтня 2019 р.

Свадебный лимузин застрял на футбольном поле в Харькове (видео: facebook.com/kharkiv1654)

В комментариях пользователи предположили, что лимузин не смог развернуться в тесных дворах, поэтому решил проехать через футбольное поле. Кое-кто из пользователей советует молодоженам обратить внимание на "знак свыше".

  • Такой махине в наших дворах разворачиваться проблематично.
  • До подъезда короче через поле.
  • Может это знак свыше? Нужно задуматься нужна ли свадьба...
  • Фату под колеса нужно было подложить.
  • Будет что вспомнить. А вообще дождь на свадьбу и в дорогу это хорошо!

В Харькове свадебный лимузин застрял на футбольном поле: забавное видео

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