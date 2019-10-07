У Харкові весільний лімузин застряг на футбольному полі: кумедне відео

Весільний лімузин застряг на футбольному полі в Харкові (колаж: РБК-Україна)

У Харкові молодятам на шляху стала негода

У Харкові весільний лімузин застряг у багнюці посеред футбольного поля. У мережі з'явилося відео, на якому учасники кортежу безуспішно намагаються виштовхати елітне авто з бруду.

Справа в тому, що через сильну зливи затопило ряд областей України на вихідних. Не став винятком і Харків. Молодятам погода зазвичай не перешкода, але не в цього разу.

Відео опублікував паблік "Харків 1654" в Facebook. Інцидент стався в спальному районі "Салтівка" на вулиці Гарібальді.

"Весілля на Гарібальді не задалося з самого ранку. Звичайно, хотілося знати, який був мотив заїзду на футбольне поле, ну то гаразд", - підписане відео.

Невідомо, чим закінчилася пригода, і чи доїхали наречені до місця призначення.

Весілля на Гарібальді не задалася з самого ранку. Звичайно хотілося знати який був мотив заїзду на футбольне поле, ну то ладно. Давайте краще в коментарях побажаємо щастя молодим) Відео: ХС Опубліковано Харків 1654 Субота, 5 жовтня 2019 р.

Весільний лімузин застряг на футбольному полі в Харкові (відео: facebook.com/kharkiv1654)

У коментарях користувачі припустили, що лімузин не зміг розвернутися в тісних дворах, тому вирішив проїхати через футбольне поле. Дехто з користувачів радить молодятам звернути увагу на "знак згори".