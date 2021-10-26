В Харькове студенты политехники угрожают протестами из-за COVID-19: "умирают преподаватели"

Так, студенты Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" с 29 октября хотят прекратить посещение очных занятий.

Отмечается, что сейчас в Харьковской политехнике смешанное обучение, и из-за этого "умирают и заражаются преподаватели", "все чаще болеют студенты".

Кроме того, они обвиняют вуз в игнорировании рекомендаций МОН.

Требования студентов к ректорату:

соблюдение рекомендаций МОН и изменение формы обучения на дистанционную,

не вакцинированные преподаватели должны перейти на дистанционное обучение с сохранением зарплаты вместо увольнения.

"Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар"– говорят студенты.