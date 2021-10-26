В Харькове студенты политехники угрожают протестами из-за COVID-19: "умирают преподаватели"

В Харьковском политехническом институте студенты хотят объявить акцию протеста очного обучения из-за вспышки коронавируса. В частности, они требуют ввести дистанционное обучение.
Объявление появилось в Telegram-канале "Х. Харьков".
Так, студенты Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" с 29 октября хотят прекратить посещение очных занятий.
Отмечается, что сейчас в Харьковской политехнике смешанное обучение, и из-за этого "умирают и заражаются преподаватели", "все чаще болеют студенты".
Кроме того, они обвиняют вуз в игнорировании рекомендаций МОН.
Требования студентов к ректорату:
"Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар"– говорят студенты.
Ранее мы сообщали, что украинский студент выплатит университету более 100 тысяч, а именно вернет стипендию и заплатит за обучение. Все из-за того что парень не отработал три года по направлению.
Также мы писали, что в украинскому университету на учителя физики учится один студент, который единственный на потоке.