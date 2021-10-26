UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харькове студенты политехники угрожают протестами из-за COVID-19: "умирают преподаватели"

Автор: Тетяна Самарук

В Харьковском политехническом институте студенты хотят объявить акцию протеста очного обучения из-за вспышки коронавируса. В частности, они требуют ввести дистанционное обучение.

Объявление появилось в Telegram-канале "Х. Харьков".

Так, студенты Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" с 29 октября хотят прекратить посещение очных занятий.

Отмечается, что сейчас в Харьковской политехнике смешанное обучение, и из-за этого "умирают и заражаются преподаватели", "все чаще болеют студенты".

Кроме того, они обвиняют вуз в игнорировании рекомендаций МОН.

Требования студентов к ректорату:

  • соблюдение рекомендаций МОН и изменение формы обучения на дистанционную,
  • не вакцинированные преподаватели должны перейти на дистанционное обучение с сохранением зарплаты вместо увольнения.

"Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар"– говорят студенты.

Ранее мы сообщали, что украинский студент выплатит университету более 100 тысяч, а именно вернет стипендию и заплатит за обучение. Все из-за того что парень не отработал три года по направлению.

Также мы писали, что в украинскому университету на учителя физики учится один студент, который единственный на потоке.

Читайте РБК-Украина в Google News
студенты