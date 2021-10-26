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У Харкові студенти політехніки погрожують протестами через COVID-19: "вмирають викладачі"

Автор: Тетяна Самарук

У Харківському політехнічному інституті студенти хочуть оголосити акцію протесту очного навчання через спалах коронавірусу. Зокрема, вони вимагають запровадити дистанційне навчання.

Оголошення з’явилося у Telegram-каналі "Х. Харків".

Так, студенти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" із 29 жовтня хочуть припинити відвідування очних занять.

Зазначається, що зараз у Харківській політехніці змішане навчання, і через це "вмирають та заражаються викладачі", "все частіше хворіють студенти".

Окрім того, вони звинувачують виш в ігноруванні рекомендацій МОН.

Вимоги студентів до ректорату:

  • дотримання рекомендацій МОН і зміна форми навчання на дистанційну,
  • не вакциновані викладачі повинні перейти на дистанційне навчання зі збереженням зарплати замість звільнення.

"Ми не припиняємо навчальний процес і не відмовляємось від дистанційних пар"– кажуть студенти.

Раніше ми повідомляли, що український студент виплатить університету понад 100 тисяч, а саме поверне стипендію та заплатить за навчання. Все через те що хлопець не відпрацював три роки за направленням.

Також ми писали, що в українському університеті на вчителя фізики навчається один студент, який єдиний на потоці.

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