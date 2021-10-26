У Харкові студенти політехніки погрожують протестами через COVID-19: "вмирають викладачі"

Так, студенти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" із 29 жовтня хочуть припинити відвідування очних занять.

Зазначається, що зараз у Харківській політехніці змішане навчання, і через це "вмирають та заражаються викладачі", "все частіше хворіють студенти".

Окрім того, вони звинувачують виш в ігноруванні рекомендацій МОН.

Вимоги студентів до ректорату:

дотримання рекомендацій МОН і зміна форми навчання на дистанційну,

не вакциновані викладачі повинні перейти на дистанційне навчання зі збереженням зарплати замість звільнення.

"Ми не припиняємо навчальний процес і не відмовляємось від дистанційних пар"– кажуть студенти.