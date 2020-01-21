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У Харкові студент-іноземець розніс в мотлох авто депутата (фото)

STYLERЖиття    21.01.2020 - 12:26
У Харкові студент-іноземець розніс в мотлох авто депутата (фото)
У Харкові студент-іноземець розніс автомобіль депутата (Колаж РБК-Україна)

Студент - іноземець з Єгипту на евробляхах влетів на великій швидкості в припаркований автомобіль

У Харкові студент-іноземець з Харківського Національного Університету радіоелектроніки розніс вщент автомобіль депутата міської ради Ігоря Черняка.

Студент з Єгипту на машині з європейськими номерами влетів у припаркований автомобіль депутата на проспекті Науки ввечері 20 січня. Деталі інциденту Ігор Черняк розповів на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що його автомобіль стояв припаркований за всіма правилами ПДР на центральному проспекті Харкова. Від удару автомобіль розвернуло на 180 градусів. На щастя, ні в автомобілі Черняка, ні поблизу – нікого не було.

У Харкові студент-іноземець розніс в мотлох авто депутата (фото)Фото: facebook.com/igor.cherniak

"Її знесло і розвернуло. Півтори тонни маси – знесло. І розвернуло – від сили удару. В'їхала євробляха. За кермом – студент з Єгипту. Страховки – нема. Нічого – нема. В'їхав в машину – пощастило. В машині нікого не було. Теж – пощастило! Пощастило, що нікого не було навколо! Крім самої машини", - написав Черняк і додав, що його автомобіль відновленню вже не підлягає.

У Харкові студент-іноземець розніс в мотлох авто депутата (фото)

Фото: facebook.com/igor.cherniak

Водій, який скоїв ДТП – студент ХНУРЕ, передостанній курс і майже медаліст. Однак він розвів руками й відмовився навіть оплатити евакуатор для автомобіля депутата.

"Він настільки перейнявся своєю провиною, що навіть не погодився сплатити евакуатор для нашої машини на найближчу СТО. Мовляв, не до того йому. Не кажучи вже про збиток. Йому було рішуче пофуй", - додав Черняк.

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