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У Харкові в спортивному центрі скаржаться на жахливі умови: всюди іржа і конфліктний персонал (відео)

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Харків, Середа 29 вересня 2021 18:05
У Харкові в спортивному центрі скаржаться на жахливі умови: всюди іржа і конфліктний персонал (відео) Скандал у басейні "Акварена" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові відвідувачі почали скаржатися на басейн "Акварена". Зокрема, в душі тече коричнева вода та всюди холодно. Також місцеві мешканці кажуть, що на одній доріжці плаває 10 людей, а працівники басейну кричать на клієнтів.

Відео опублікувати в Telegram-каналі "Netipichnyi Kharkov".

Місцеві мешканці розповіли про скарги відвідувачів 29 вересня. Люди кажуть, що там нічого не змінилося з радянських часів.

На відео видно, як дівчина підставляє руку в душі й на неї тече брудна коричнева вода. Зазначається, що там навколо ще й сиплеться іржа. У роздягальнях – холоднеча, вода у басейнах теж холодна, а на доріжках плаває по 10 людей. Половина відвідувачів скаржиться, що хворіє через такі умови.

Окрім того, скаржаться, що прибиральниці "не вміють розмовляти з людьми", а саме кричать на клієнтів. До того ж басейн "Акварена" зовсім не оновлюють і не ремонтують.

"І не потрібно розповідати, що "ось же, ми вкладаємо гроші в оновлення футбольних полів". За оренду полів теж платяться гроші. І як мене, клієнта басейну, стосуються футбольні поля?", – каже відвідувачка.

Як відомо, річний абонемент у басейні "Акварена" коштує 13 тисяч гривень, а натомість піврічний – 7 тисяч гривень, а місячний – 2 000 гривень. Клієнти скаржаться, що ціни не відповідають умовам.

Раніше ми повідомляли, що у НМУ ім. Богомольця виник скандал через те що невакцинованих студентів відраховують.

Також ми писали, що довкола "Національного реєстру рекордів України" розгорається гучний скандал.

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