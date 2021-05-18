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В Харькове скорая застряла в болоте: горожане в ярости (фото)

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Харьков, Вторник 18 мая 2021 18:12
В Харькове скорая застряла в болоте: горожане в ярости (фото) Коллаж РБК-Украина: в Харькове скорая застряла в грязи
Автор: Styler

Погода в Харькове 18 мая значительно испортилась - в городе целый день идет сильный дождь, который подмывает дорогу. Как следствие, машина скорой застряла в грязи чуть ли не в центре города.

Очевидцы поделились фото на Facebook-странице "СолнцеЛикий Харьков", как скорая не может выехать из болота.

Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда, когда водитель заехал на размытую дорогу.

Пользователи соцсетей говорят, что уже второй год подряд на этом месте образуется подобное болото.

Причиной этого называют действия тракторного завода.

"Кто-то сегодня может умереть из-за гвардейцев Игоря, но то такое. Скорая уже никуда не спешит", - говорится в подписи к публикации.

В Харькове скорая застряла в болоте: горожане в ярости (фото)В Харькове скорая застряла в болоте: горожане в ярости (фото)В Харькове скорая застряла в болоте: горожане в ярости (фото)

Фото: в Харькове скорая застряла в грязи (facebook.com/sunlitkh)

Очевидцы также рассказывают, что тротуар, бордюры и зеленые насаждения развалили полтора года назад коммунальные службы.

Мол, теплосеть заменила трубопровод на улице, после чего должны были провести восстановительные работы.

И теперь водителям, пытающимся проехать там, остается надеяться, что они не застрянут в грязи. Но везет, как видим, далеко не всем.

Недавно мы писали о том, как в Харькове молодые люди катались на "ковре-самолете" и что из этого вышло.

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