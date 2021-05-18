ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Харкові швидка застрягла в болоті: містяни лютують (фото)

Новость на русском →
Харків , Вівторок 18 травня 2021 18:12
У Харкові швидка застрягла в болоті: містяни лютують (фото) Колаж РБК-Україна: у Харкові швидка застрягла в багнюці
Автор: Styler

Погода у Харкові 18 травня значно зіпсувалася - у місті цілий день йде сильний дощ, який підмиває дорогу. Як наслідок, машина швидкої застрягла у багнюці ледь не у центрі міста.

Очевидці поділилися фото на Facebook-сторінці "СолнцеЛикий Харьков", як швидка не може виїхати з болота.

Інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграда, коли водій заїхав на розмиту дорогу.

Користувачі соцмереж кажуть, що вже другий рік поспіль на цьому місці утворюється подібне болото.

Причиною цього називають дії тракторного заводу.

"Хтось сьогодні може померти через гвардійців Ігоря, але то таке. Швидка вже нікуди не поспішає", - йдеться у підписі до публікації.

У Харкові швидка застрягла в болоті: містяни лютують (фото)У Харкові швидка застрягла в болоті: містяни лютують (фото)У Харкові швидка застрягла в болоті: містяни лютують (фото)

Фото: в Харкові швидка застрягла в грязі (facebook.com/sunlitkh)

Очевидці також розповідають, що тротуар, бордюри і зелені насадження розвалили півтора роки тому комунальні служби.

Мовляв, тепломережа замінила трубопровід на вулиці, після чого мали провести відновлювальні роботи.

І тепер водіям, які намагаються проїхати там, залишається сподіватися, що вони не застрягнуть у багнюці. Та щастить, як бачимо, далеко не всім.

Нещодавно ми писали про те, як у Харкові молоді люди каталися на "килимі-літаку" та що з цього вийшло.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Події Харків дороги скорая помощь
LITE
Свято 18 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 18 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини