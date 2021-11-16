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В Харькове школьница в макаронах нашла гусеницу: в столовой обвинили ребенка (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Харькове в школе №28 возник громкий скандал. В частности, в столовой на обед школьникам дали макароны с гусеницей и не вернули деньги.

Также сотрудники столовой и администрация школы давят на школьницу чтобы та молчала, сообщили в Telegram-канале Х*** Харьков.

Так, инцидент произошел в Новобаварском районе города.

По словам мамы одной из учениц, дочь пошла на обед в столовую и в макаронах она нашла гусеницу. Отмечается, что обед состоял из макарон, отбивной и капустного салата.

"Мало того, что у нее не попросили прощения и не вернули деньги, ее еще и обвинили в том, что она клевещет на работников столовой и сама подбросила туда насекомое", – сказала мама.

Кроме того, она добавила, что одноклассники встали на защиту дочери и подтвердили: когда она села есть, гусеница уже была в макаронах. Однако, администрация школы сказала детям молчать.

"Просим вас, помогите нам и всем детям ХЗОШ №28, дети должны питаться качественными продуктами и знать, что их здоровью ничего не угрожает, а руководство школы надо как-то пристыдить, может, у них есть хоть какая-то совесть!" – написала женщина.

В Харькове школьница в макаронах нашла гусеницу (t.me/hueviykharko)

Ранее мы сообщали, что на Буковине отец отказывается отдавать в школу своих четырех детей, ибо "они не рабы".

Также мы писали, что в Житомире воспитательница в садике ударила ребенка по лицу.

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