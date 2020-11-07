В Харькове из-за серьезного столкновения авто отбросило в остановку, много людей пострадали (фото)

В Харькове 6 ноября произошла ДТП с пятью пострадавшими. На улице Гвардейцев Широнинцев столкнулись две легковые машины Suzuki Grand Vitara и Honda Civic. В результате удара последнее авто "улетело" в остановку общественного транспорта.

По информации полиции Харьковской области, авария произошла, потому что 79-летний водитель Suzuki нарушил правила дорожного движения. Он выезжал с придомовой территории и должен был пропустить авто, которое двигалось по главной дороге.

От столкновения "Хонду" отбросило в здание остановки общественного транспорта.

Авто отбросило в остановку (фото: ГУ НП в Харьковской области)

В результате аварии пострадал 28-летний водитель Honda и четыре человека, которые ехали вместе с ним в авто. Виновник ДТП от госпитализации отказался.

В результате столкновения травмировались пять человек (фото: ГУ НП в Харьковской области)

Как уточнили местные спасатели, из-за столкновения водитель "Хонды" не мог самостоятельно выбраться из автомобиля. Его получали работники ГСЧС.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" УК. Водителю, причиной ДТП может грозить лет ограничения свободы и запрет управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, ворота центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича разнес водитель автомобиля Renault. Он также врезался в здание одного из корпусов.

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