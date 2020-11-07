У Харкові через серйозне зіткнення авто відкинуло в зупинку, багато людей постраждали (фото)

У Харкові 6 листопада сталася ДТП із п'ятьма потерпілими. На вулиці Гвардійців Широнінців зіткнулися дві легкові автівки Suzuki Grand Vitara і Honda Civic. У результаті удару останнє авто "відлетіло" у зупинку громадського транспорту.

За інформацією поліції Харківської області, аварія сталася, бо 79-річний водій Suzuki порушив правила дорожнього руху. Він виїздив із придомової території й мусив пропустити авто, яке рухалося головною дорогою.

Від зіткнення "Хонду" відкинуло у будівлю зупинки громадського транспорту.

Авто відкинуло в зупинку (фото: ГУ НП в Харківській області)

Внаслідок аварії постраждав 28-річний водій Honda і четверо людей, які їхали разом із ним в авто. Винуватець ДТП від госпіталізації відмовився.

У результаті зіткнення травмувалося п'ятеро людей (фото: ГУ НП в Харківській області)

Як уточнили місцеві рятувальники, через зіткнення водій "Хонди" не міг самостійно вибратися з автомобіля. Його діставали працівники ДСНС.

Наразі правоохоронці рішають питання щодо відкриття кримінальної справи за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Водієві, який спричинив ДТП, може загрожувати обмеження волі й заборона керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Нагадаємо, ворота центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича розніс водій автомобіля Renault. Він також врізався в будівлю одного з корпусів.

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