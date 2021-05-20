В Харькове родился мини-жеребенок размером с болонку: фото и видео с милахой

Жеребенок уже набрал восемь килограмм, а ростом он около 30 сантиметров - таких же размеров достигает итальянская болонка.

Лошади этой породы - самые маленькие в мире, но их не стоит путать с пони - это совсем разные виды.

Милаха сразу же стал местным любимцем. И не удивительно, наблюдать за его повадками без улыбки - невозможно.

Фото: Мини-жеребенок появился в Харькове (ТСН)

"Привык к людям, идет на ручки. Как любые дети, познает этот мир через рот - все хочет укусить, все хочет попробовать... Гасает, как торпеда", - рассказывают работники экопарка.

Видео: В Харькове родился мини-жеребенок (ТСН)