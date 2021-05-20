У Харкові народилося міні-лоша розміром з болонку: фото і відео з милахою

Лоша вже набрало вісім кілограмів, а зростом воно близько 30 сантиметрів - таких же розмірів досягає італійська болонка.

Коні цієї породи - найменші у світі, але їх не варто плутати з поні - це зовсім різні види.

Милаха відразу ж став місцевим улюбленцем. І не дивно, спостерігати за його звичками без усмішки - неможливо.

Фото: міні-лоша з'явилося в Харкові (ТСН)

"Звик до людей, йде на ручки. Як будь-які діти, пізнає цей світ через рот - все хоче вкусити, все хоче спробувати... Гасає, як торпеда", - розповідають працівники екопарку.

Відео: у Харкові народилося міні-лоша (ТСН)