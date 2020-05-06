В Киеве рассказали, когда запустят пригородный транспорт

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Пригородный транспорт запустят с началом ослабления карантина

Пригородный транспорт запустят с началом ослабления карантина в Киеве. Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Кабинет министров должен разрешить пригородное сообщение, как только начнется ослабление карантина.

"Пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь, с началом послаблений", - заявил Кличко.

Напомним, ранее Кличко заявил, что метро в Киеве откроется только по решению правительства. Он также добавил, что "это будет не сразу". Отметим, в правительственном плане выхода страны из карантина возобновление работы метро в ограниченном режиме значится на третьем этапе. Первый этап ожидается с 11 мая.

Что касается наземного пассажирского транспорта, то на первом этапе он продолжит работать с ограничениями до 22 мая. В то же время в Киеве запустят дополнительные маршруты в те районы, которые на сегодня недостаточно обеспечены транспортом. При этом бизнес должен самостоятельно решать вопросы с подвозом работников.