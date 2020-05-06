ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве рассказали, когда запустят пригородный транспорт

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 12:31
В Киеве рассказали, когда запустят пригородный транспорт
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Пригородный транспорт запустят с началом ослабления карантина

Пригородный транспорт запустят с началом ослабления карантина в Киеве. Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Кабинет министров должен разрешить пригородное сообщение, как только начнется ослабление карантина.

"Пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь, с началом послаблений", - заявил Кличко.

Напомним, ранее Кличко заявил, что метро в Киеве откроется только по решению правительства. Он также добавил, что "это будет не сразу". Отметим, в правительственном плане выхода страны из карантина возобновление работы метро в ограниченном режиме значится на третьем этапе. Первый этап ожидается с 11 мая.

Что касается наземного пассажирского транспорта, то на первом этапе он продолжит работать с ограничениями до 22 мая. В то же время в Киеве запустят дополнительные маршруты в те районы, которые на сегодня недостаточно обеспечены транспортом. При этом бизнес должен самостоятельно решать вопросы с подвозом работников.

В больницах Киева в тяжелом состоянии находятся 35 больных COVID-19 За сутки в Киеве еще 68 случаев COVID-19, заболели трое медиков
Новости Украины Киевтранспорткарантин
News
On Top