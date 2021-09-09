В Харькове в реанимации маленькую девочку привязывали к кровати и не пускали к ней родителей (фото)

В Харькове 4-летняя девочка в реанимации в одиночестве провела несколько дней. Также ребенка привязывали к кровати старыми колготками и к ней не пускали маму.

Как девочка попала в больницу

Так, в реанимацию Харьковской детской инфекционной больницы 4-летняя Алиса попала с двусторонним воспалением легких. У нее была низкая сатурация. В больницу ее доставили скорой.

Девочку подключили к аппарату ИВЛ. Маму в реанимацию не пускали, а аргументировали это тем, посторонним находиться там нельзя. Поэтому женщина всеми возможными способами пыталась увидеть ребенка.

"Я отказалась выписываться из больницы и все эти 10 дней лежала в отделении. Мне важно было быть рядом. Сначала мы позвонили в Минздрав на "горячую" линию уточнить этот вопрос. Оператор нам сказал, что да, действительно пребывания в реанимации с детьми - запрещено. Мы перешли к следующему этапу - начали просить, умолять всех знакомых и друзей, кто связан с ОДІКЛ помочь увидеть ребенка. На этом этапе, мне удалось взглянуть в приоткрытую дверь и пол минуты посмотреть на ребенка, чтобы он меня не видел", - рассказывает Дарья.

Поэтому потом женщина обратилась к юристу, и специалист сказал, что запретить посещать ребенка в реанимации они не имеют права. Поэтому, чтобы добиться права пребывания в реанимации нужно с юристами обратиться к руководству больницы.

"Вся эта борьба заняла 4 суток. 4 суток ребенок был без меня. Когда я к ней пришла, она лежала и просто смотрела в одну точку. Не спала. Просто неподвижно лежала", - говорит женщина.

Девочку привязывали к кровати

Мать с ребенком пробыла всего 4 часа, после этого ей сказали выйти. Девочка начала плакать, на что сотрудники больницы начали ее шантажировать, мол, если и будет плакать, маму к ней больше не пустят.

Кроме того, через некоторое время женщина услышала крики дочери, которая кричала, чтобы ее не привязывали. На вопрос Дарьи "зачем детей привязывают", ей ответили, чтобы они не двигались, когда им делают капельницы.

По словам женщины, лишение ребенка мамы и ее поддержки в трудную минуту в реанимации - это дикость и психологическое насилие над ребенком.

Как известно, родители имеют право находиться со своими детьми в реанимации, и это закреплено в украинском законодательстве в статье 287 Гражданского кодекса, в статьях 6 и 64 Основ законодательства об охране здоровья, а также – в статье 9 Конвенции ООН о правах ребенка, стороной которой является и Украина.