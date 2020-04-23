В Харькове пьяный в хлам священник устроил гонки с полицией: еле держался на ногах

В Харькове пьяный священнослужитель колесил по городу пьяным
В Харькове полицейские остановили на дороге автомобиль с пьяным священнослужителем за рулем. ДТП произошло на окружном мосту в сторону Золочева. Об этом сообщили на странице "Харьков 1654" в Facebook. "Копы" отметили, что священник еле держался на ногах и не мог разговаривать.
За нарушение прав правоохранители сложили на него соответствующий административный протокол.
"Оформили 130-ю, был пьян в мясо, с трудом стоял на ногах, даже разговаривать не мог. Но самое забавное в этой истории, что совсем недавно всем районом собирали ему деньги на лечение цирроза печени. Видимо, решил обмыть лечение", - сказано в сообщении полиции.
В Харькове полиция задержала пьяного священника (фото: facebook.com/kharkiv1654)
В комментариях украинцы возмутились поведением священника и выразили свое негодование.
Скриншот комментариев (Facebook)
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