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В Харькове пьяный в хлам священник устроил гонки с полицией: еле держался на ногах

STYLERЖизнь    23.04.2020 - 10:21
В Харькове пьяный в хлам священник устроил гонки с полицией: еле держался на ногах
В Харькове "копы" остановили пьяного (коллаж РБК-Украина)

В Харькове пьяный священнослужитель колесил по городу пьяным

В Харькове полицейские остановили на дороге автомобиль с пьяным священнослужителем за рулем. ДТП произошло на окружном мосту в сторону Золочева. Об этом сообщили на странице "Харьков 1654" в Facebook. "Копы" отметили, что священник еле держался на ногах и не мог разговаривать.

За нарушение прав правоохранители сложили на него соответствующий административный протокол.

"Оформили 130-ю, был пьян в мясо, с трудом стоял на ногах, даже разговаривать не мог. Но самое забавное в этой истории, что совсем недавно всем районом собирали ему деньги на лечение цирроза печени. Видимо, решил обмыть лечение", - сказано в сообщении полиции.

В Харькове пьяный в хлам священник устроил гонки с полицией: еле держался на ногахВ Харькове пьяный в хлам священник устроил гонки с полицией: еле держался на ногахВ Харькове полиция задержала пьяного священника (фото: facebook.com/kharkiv1654)

В комментариях украинцы возмутились поведением священника и выразили свое негодование.

  • Дело не в патриархате, а в человеке. Не хочу "судить" батюшку, я не знаю, как правильнее поступить. Но, как мне представляется, лишить его нужно не только прав, но и сана и прихода. Нехорошо, такое поведение не допустимо!
  • Да брехуны они, деньги легким методом достались, зачем работать.
  • Похоже на дешевую желтую прессу по политическим соображениям, а фото вообще не соответствует написаному.

В Харькове пьяный в хлам священник устроил гонки с полицией: еле держался на ногахСкриншот комментариев (Facebook)

Как мы ранее писали, в Ивано-Франковской области коронавирус выявили у шести священников.

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