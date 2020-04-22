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У тернопольского митрополита УПЦ МП подтвердили коронавирус

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 20:52
У тернопольского митрополита УПЦ МП подтвердили коронавирус
Фото: митрополит Сергей (ternopil.church.ua)

Больной митрополит Сергей лечится в больнице Киева

У митрополита Тернопольского и Кременецкого Украинской православной церкви Московского патриархата Сергея подтвердили заболевание коронавирусом. Об этом на заседании сообщил заместитель начальника Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев.

По словам Паничева, сейчас митрополит Сергей находится на лечении в Александровской больнице в Киеве.

"Кроме того, болезнь уже подтвердили у 4-х священников и диакона, которые примыкают к Почаеву. Также коронавирус обнаружен у священника, имеющего отношение к Почаеву и его жены". - рассказал он.

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Опубликовано Сергеем Надалем Среда, 22 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Кроме того, на въездах в Почаев были установлены карантинные блокпосты, где проводится температурный скрининг.

Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области заражение коронавирусом обнаружили у 6 священников. По двое священников заболели в городе Калуш и Ивано-Франковске и по одному в Коломыйском и Богородчанском районах.

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