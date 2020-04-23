У Харкові п'яний в хлам священик влаштував перегони з поліцією: ледве тримався на ногах

У Харкові п'яний священнослужитель їздив по місту п'яним
У Харкові поліцейські зупинили на дорозі автомобіль із п'яним священнослужителем за кермом. ДТП сталася на окружному мосту в сторону Золочева. Про це повідомили на сторінці "Харків 1654" у Facebook. "Копи" відзначили, що священник ледве тримався на ногах і не міг розмовляти.
За порушення прав правоохоронці склали на нього відповідний адміністративний протокол.
"Оформили 130-у, був п'яний у м'ясо, насилу стояв на ногах, навіть розмовляти не міг. Але найцікавіше в цій історії, що зовсім недавно збирали всім районом йому гроші на лікування цирозу печінки. Мабуть, вирішив обмити лікування", - сказано в повідомленні поліції.
У Харкові поліція затримала п'яного священика (фото: facebook.com/kharkiv1654)
В коментарях українці обурені поведінкою священника і висловили своє обурення.
Скріншот коментарів (Facebook)
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