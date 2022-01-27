В Харькове проверили местное бомбоубежище: его состояние ужаснуло (фото)

В Харькове заявили, что в городе активно идет очистка бомбоубежищ в случае опасности и вторжения России. Но, как оказалось, не все места готовы к своим функциям.

В сети появились снимки одного из таких мест, их фото опубликовал УНИАН.

Журналисты поехали смотреть бомбоубежища в Харькове, на фото одно из них — состояние мягко говоря "ужасает".

Тем временем, власть говорит, что процесс расчистки и подготовки укрытий идет полным ходом и 80% укрытий уже готовы к использованию.

В Харькове показали бомбоубежище (фото: УНИАН)

В Харькове более 300 защитных сооружений гражданской защиты – это простые и противорадиационные укрытия, предназначенные для персонала предприятий, которые продолжают работу в особый период.

Также есть сооружения двойного назначения – метрополитен, подземные паркинги и переходы, где можно спрятаться при возникновении чрезвычайных ситуаций. Всего в укрытиях всех типов может разместиться более 1,5 млн жителей города.