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У Харкові перевірили місцеве бомбосховище: його стан жахнув (фото)

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Харків, Четвер 27 січня 2022 10:14
У Харкові перевірили місцеве бомбосховище: його стан жахнув (фото) Фото: українські бомбосховища не готові до своїх функцій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові заявили, що в місті активно йде очищення бомбосховищ у разі небезпеки і вторгнення Росії. Але, як виявилося, не всі місця готові до своїх функцій.

У мережі з'явилися знімки одного з таких місць, їх фото опублікував УНІАН.

Журналісти поїхали дивитися бомбосховища в Харкові, на фото одне з них – стан м'яко кажучи "жахає".

Тим часом, влада каже, що процес розчищення і підготовки укриттів йде повним ходом і 80% укриттів вже готові до використання.

У Харкові перевірили місцеве бомбосховище: його стан жахнув (фото)У Харкові перевірили місцеве бомбосховище: його стан жахнув (фото)У Харкові перевірили місцеве бомбосховище: його стан жахнув (фото)У Харкові перевірили місцеве бомбосховище: його стан жахнув (фото)У Харкові перевірили місцеве бомбосховище: його стан жахнув (фото)У Харкові перевірили місцеве бомбосховище: його стан жахнув (фото)У Харкові показали бомбосховище (фото: УНІАН)

У Харкові понад 300 захисних споруд цивільного захисту – це прості та протирадіаційні укриття, призначені для персоналу підприємств, які продовжують роботу в особливий період.

Також є споруди подвійного призначення – метрополітен, підземні паркінги та переходи, де можна сховатися при виникненні надзвичайних ситуацій. Всього в укриттях всіх типів може розміститися понад 1,5 млн жителів міста.

Як ми раніше писали, The Times написало, як українці озброюються, готуючись до нападу Росії.

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