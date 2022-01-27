У Харкові перевірили місцеве бомбосховище: його стан жахнув (фото)

У Харкові заявили, що в місті активно йде очищення бомбосховищ у разі небезпеки і вторгнення Росії. Але, як виявилося, не всі місця готові до своїх функцій.

У мережі з'явилися знімки одного з таких місць, їх фото опублікував УНІАН.

Журналісти поїхали дивитися бомбосховища в Харкові, на фото одне з них – стан м'яко кажучи "жахає".

Тим часом, влада каже, що процес розчищення і підготовки укриттів йде повним ходом і 80% укриттів вже готові до використання.

У Харкові показали бомбосховище (фото: УНІАН)

У Харкові понад 300 захисних споруд цивільного захисту – це прості та протирадіаційні укриття, призначені для персоналу підприємств, які продовжують роботу в особливий період.

Також є споруди подвійного призначення – метрополітен, підземні паркінги та переходи, де можна сховатися при виникненні надзвичайних ситуацій. Всього в укриттях всіх типів може розміститися понад 1,5 млн жителів міста.