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У Харкові поліцейські врізалися в "швидку" з пацієнтом (відео)

Харків, Середа 22 липня 2020 23:51
У Харкові поліцейські врізалися в "швидку" з пацієнтом (відео)
Поліція в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові сталася ДТП за участю авто поліцейських і карети швидкої допомоги

У Харкові патрульні на авто врізалися в машину "швидкої" допомоги, в якій знаходився пацієнт. Інцидент стався на перехресті проспекту Ювілейний та вулиці Академіка Павлова біля торгового центру "Бабарашово".

Про це 22 липня повідомили в пабліку "ХТЗ і весь Харків" у Facebook.

Також в мережі опублікували відео з місця ДТП.

Зазначається, що після аварії приїхала ще одна бригада медиків, щоб забрати людину, яку транспортували на "швидкій" до лікарні.

Машина Toyota Prius патрульної поліції, очевидно, не розминулася на повороті з екіпажем, і скоїла наїзд на карету "швидкої" медичної допомоги, вдаривши автобус Peugeot Boxer в бік.

На щастя, в результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпілих немає.

"Патрульні зібрали первинний матеріал, який буде передано у відділ розшуку та обробки матеріалів дорожньо-транспортних пригод управління патрульної поліції в Харківській області", - про це у прес-службі патрульної поліції області повідомили журналістам Харків Times.

За попередньою інформацією, обидві машини їхали з увімкненими спецсигналами.

Відео: В Харкові патрульні врізалися в "швидку" біля ринку "Барабашово"

Раніше повідомлялося, що під Києвом жінку з коляскою збило авто прямо на переході.

Нагадаємо, що нещодавно в Ужгороді сталася ДТП зі "швидкою" з трьома постраждалими.

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