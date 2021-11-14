В Харькове полицейские "притворились" таксистами "с инвалидностью" и попались

На кадрах видно, что Toyota Corolla стоит рядом с дорожным знаком 5.38 "Место для стоянки" с табличкой 7.17 "Лица с инвалидностью".

Такое сочетание означает, что в этом месте на стоянку оставлять авто могут водители с инвалидностью, либо авто, в которых перевозят людей с инвалидностью. Такие машины обозначаются соответствующими знаками.

А разметка "Такси" означает, что стоять в этом месте можно для высадки и посадки пассажиров автомобилям, которые занимаются пассажироперевозкой.

Автор видео задает закономерный вопрос: "Это инвалиды или таксисты?"

В комментариях пользователи сети не скрывают своего возмущения: