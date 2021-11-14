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У Харкові поліцейські "прикинулися" таксистами "з інвалідністю" і попалися

Автор: Світлана Мащенко

У Харкові патрульні поліцейські вирішили не морочитися і припаркували свою "Короллу" на місці для людей з інвалідністю, та ще й з розміткою "Таксі".

В мережі з'явилося відео з ганьбою "копів", які не залишилися непоміченими.

На кадрах видно, що Toyota Corolla стоїть поруч з дорожнім знаком 5.38 "Місце для стоянки" з табличкою 7.17 "Особи з інвалідністю".

Таке поєднання означає, що в цьому місці на стоянку залишати авто можуть водії з інвалідністю, або авто, в яких перевозять людей з інвалідністю. Такі машини позначаються відповідними знаками.

А розмітка "Таксі" означає, що стояти в цьому місці можна для висадки і посадки пасажирів автомобілям, які займаються пасажироперевезенням.

Автор відео задає закономірне питання: "Це інваліди або таксисти?"

У коментарях користувачі мережі не приховують свого обурення:

  • Вони стали на своє місце;
  • Вафл*сти;
  • Підо**

Раніше ми писали, що у Харкові медику "швидкої" довелося штовхати машину автохама. І показували на прикладі, що б зробили в США з порушником.

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