В Харькове пассажирка отказались платить за проезд, потому что она "несчастная женщина" (видео)
В Харьковском троллейбусе женщина отказалась платить за проезд (коллаж РБК-Украина)
В городе Харькове пассажирка отказалась платить за проезд в общественном транспорте, потому что все в стране растет в стоимости и она несчастная женщина.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков труха".
Так, инцидент произошел в 24 городском троллейбусе.
Как рассказали очевидцы, сначала женщина начала оскорблять кондуктора из-за его низкого роста.
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель и кондуктор автобуса шокировали пассажиров своим занятием.
Также в Одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который толкнул женщину.