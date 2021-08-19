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В Харькове пассажирка отказались платить за проезд, потому что она "несчастная женщина" (видео)

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Харьков, Четверг 19 августа 2021 19:38
В Харькове пассажирка отказались платить за проезд, потому что она "несчастная женщина" (видео) В Харьковском троллейбусе женщина отказалась платить за проезд (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Харькове пассажирка отказалась платить за проезд в общественном транспорте, потому что все в стране растет в стоимости и она несчастная женщина.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков труха".

Так, инцидент произошел в 24 городском троллейбусе.

Как рассказали очевидцы, сначала женщина начала оскорблять кондуктора из-за его низкого роста.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель и кондуктор автобуса шокировали пассажиров своим занятием.

Также в Одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который толкнул женщину.

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