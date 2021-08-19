В Харькове пассажирка отказались платить за проезд, потому что она "несчастная женщина" (видео)

Так, инцидент произошел в 24 городском троллейбусе.

Как рассказали очевидцы, сначала женщина начала оскорблять кондуктора из-за его низкого роста.

Затем мужчина остановил транспорт и кондуктор начал потребовать, чтобы женщина вышла из троллейбуса. Однако, женщина отказалась выходить из транспорта. Но после спора с кондуктором и пассажирами ее вытолкали.

В комментариях пользователи поражены от поведения женщины и рассказывают о похожих случаях.