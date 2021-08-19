У Харкові пасажирка відмовилися платити за проїзд, бо вона "нещасна жінка" (відео)

Так, інцидент стався у 24 міському тролейбусі.

Як розповіли очевидці, спочатку жінка почала ображати кондуктора через його низький зріст.

Потім чоловік зупинив транспорт і кондуктор почав вимагати, щоб жінка вийшла з тролейбуса. Однак, жінка відмовилася виходити з транспорту. Але після суперечки із кондуктором та пасажирами її виштовхали.

У коментарях користувачі вражені від поведінки жінки та розповідають про схожі випадки.