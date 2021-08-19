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У Харкові пасажирка відмовилися платити за проїзд, бо вона "нещасна жінка" (відео)

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Харків, Четвер 19 серпня 2021 19:38
У Харкові пасажирка відмовилися платити за проїзд, бо вона "нещасна жінка" (відео) В харківському тролейбусі жінка відмовилась платити за проїзд (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Харкові пасажирка відмовилась платити за проїзд у громадському транспорті, тому що все в країні росте у вартості й вона нещасна жінка.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Харків труха".

Так, інцидент стався у 24 міському тролейбусі.

Як розповіли очевидці, спочатку жінка почала ображати кондуктора через його низький зріст.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій і кондуктор автобуса шокували пасажирів своїм заняттям.

Також в Одеській маршрутці влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку.

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маршрутка тролейбус
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