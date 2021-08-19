У Харкові пасажирка відмовилися платити за проїзд, бо вона "нещасна жінка" (відео)
В харківському тролейбусі жінка відмовилась платити за проїзд (Колаж РБК-Україна)
У місті Харкові пасажирка відмовилась платити за проїзд у громадському транспорті, тому що все в країні росте у вартості й вона нещасна жінка.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Харків труха".
Так, інцидент стався у 24 міському тролейбусі.
Як розповіли очевидці, спочатку жінка почала ображати кондуктора через його низький зріст.
Раніше ми повідомляли, що у Києві водій і кондуктор автобуса шокували пасажирів своїм заняттям.
Також в Одеській маршрутці влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку.