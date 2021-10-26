В Харькове оштрафовали сеть магазинов, которая торговала российскими конфетами: фото сладостей
В Харькове Госпродпотребслужба обнаружила сеть магазинов сладостей, где продавались российские конфеты. В частности, на магазины применили штрафные санкции.
Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСС.
Так, специалисты проинспектировали магазины сети и обнаружили продажу подсанкционных товаров, которые ввезли на территорию Украины незаконно.
"Очень странно, что до сих пор несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", - рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Отмечается, что согласно перечню запрещенных товаров в постановлении Кабмина от 2015 года, ввоз и реализация указанной продукции запрещены.
Поэтому соответствующие сладости были сняты с реализации и запрещен дальнейший оборот конфет российского производства в рамках полномочий ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В частности, речь идет о продукции "Красный Октябрь", "кондитерского концерна "Бабаевский", АКконд". Всего есть 9 наименований конфет. За соответствующие нарушения были применены штрафные санкции в порядке, установленном законом.
В Харькове торговали российскими конфетами (dpss.gov.ua)
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