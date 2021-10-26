У Харкові оштрафували мережу магазинів, яка торгувала російськими цукерками: фото солодощів

У Харкові Держпродспоживслужба виявила мережу магазинів солодощів, де продавались російські цукерки. Зокрема, на магазини застосували штрафні санкції.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДПСС.

Так, фахівці проінспектували магазини мережі й виявили продаж підсанкційних товарів, які ввезли на територію України незаконно.

"Дуже дивно, що досі попри збройну агресію, в когось вистачає совісті порушувати цю норму закону", – розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Зазначається, що згідно з переліком заборонених товарів у поставі Кабміну від 2015 року, ввезення та реалізація зазначеної продукції заборонено.

Тому відповідні солодощі були зняті з реалізації та заборонений подальший обіг цукерок російського виробництва в межах повноважень ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Зокрема, йдеться про продукцію "Красный Октябрь", "кондитерського концерну "Бабаевский", АКконд". Загалом є 9 найменувань цукерок. За відповідні порушення було застосовано штрафні санкції у порядку, встановленому законом.

У Харкові торгували російськими цукерками (dpss.gov.ua)