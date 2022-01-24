В Харькове опасные игрушки уложили в больничную койку троих детей за два дня

Изначально к медикам обратились родители 6-летнего ребенка. Они жаловались на непрерывный кашель у малыша. Мальчика забрали в больницу и во время обследования обнаружили застрявшую в трахее монету.

После этого в медучреждение были госпитализированы и другие дети - двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик. Они тоже проглотили монеты, но у них они уже были в желудке.

Всех малышей медики смогли спасти – посторонние предметы изъяли с помощью эндоскопа, без хирургического вмешательства. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей и уже через сутки их смогут выписать домой.