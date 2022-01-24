У Харкові небезпечні іграшки поклали в лікарняне ліжко трьох дітей за два дні

У Харкові за два дні до лікарні потрапило відразу троє дітей. Всі вони проковтнули монети, які були в іграшках.
Про це повідомляє ТСН.
Спочатку до медиків звернулися батьки 6-річної дитини. Вони скаржилися на безперервний кашель у малюка. Хлопчика забрали в лікарню і під час обстеження виявили застряглу в трахеї монету.
Після цього в медустанову були госпіталізовані й інші діти-дворічна дівчинка і чотирирічний хлопчик. Вони теж проковтнули монети, але у них вони вже були в шлунку.
Всіх малюків медики змогли врятувати-сторонні предмети вилучили за допомогою ендоскопа, без хірургічного втручання. Зараз діти перебувають під наглядом лікарів і вже через добу їх зможуть виписати додому.
Відзначимо, що в Україні подібні випадки не рідкість. Нещодавно у Харкові через магнітну іграшку немовляті провели складну операцію.
Раніше ми показували, як виглядають смертельно небезпечні дитячі іграшки в Україні.