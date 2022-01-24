У Харкові небезпечні іграшки поклали в лікарняне ліжко трьох дітей за два дні

Спочатку до медиків звернулися батьки 6-річної дитини. Вони скаржилися на безперервний кашель у малюка. Хлопчика забрали в лікарню і під час обстеження виявили застряглу в трахеї монету.

Після цього в медустанову були госпіталізовані й інші діти-дворічна дівчинка і чотирирічний хлопчик. Вони теж проковтнули монети, але у них вони вже були в шлунку.

Всіх малюків медики змогли врятувати-сторонні предмети вилучили за допомогою ендоскопа, без хірургічного втручання. Зараз діти перебувають під наглядом лікарів і вже через добу їх зможуть виписати додому.