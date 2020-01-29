ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове неадекват устроил погром в храме: прихожане дали отпор "бесноватому" (видео)

STYLERПроисшествия    29.01.2020 - 10:22
В Харькове неадекват устроил погром в храме: прихожане дали отпор "бесноватому" (видео)
В Харькове мужчина устроил погром в церкви (коллаж РБК-Украина)

Верующие забрызгали буйного мужчину с газового баллончика и вызвали полицию

В Харькове неадекватный мужчина ворвался в храм Святых Жен-Мироносиц на улице Сумской в центре города и учинил настоящий погром. Инцидент произошел на глазах у прихожан.

Все это происходило на глазах у прихожан. Буйный стал швырять церковную утварь, иконостасы, свечи и цветы возле ликов святых на пол.

Один из очевидцев снял происходящее на видео, после чего ролик попал в сеть.

Верующие пытались успокоить и утихомирить мужчину, остановить акт святотатства, но неадекват вырывался и продолжал бесчинствовать.

В конце-концов кто-то из парафиян достал газовый балончик и использовал спецсредство, чтобы прекратить погром.

После этого верующие вызвали правоохранителей, которые и задержали злоумышленника.

Как оказалось, "бесноватым" оказался мужчина с психическими расстройствами.

В Харькове неадекват устроил погром в храме Святых Жен-Мироносиц

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области рассказали, что на место инцидента приехали медики и забрали дебошира в больницу.

Информация про происшествие была зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.

В центре Харькове произошла массовая драка: все подробности Трясет все внутри: в Харькове у девушки с инвалидностью украли коляску
Новости Украины Харьковцерковьпогроминцидент
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь