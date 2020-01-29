В Харькове неадекват устроил погром в храме: прихожане дали отпор "бесноватому" (видео)

В Харькове мужчина устроил погром в церкви (коллаж РБК-Украина)

Верующие забрызгали буйного мужчину с газового баллончика и вызвали полицию

В Харькове неадекватный мужчина ворвался в храм Святых Жен-Мироносиц на улице Сумской в центре города и учинил настоящий погром. Инцидент произошел на глазах у прихожан.

Все это происходило на глазах у прихожан. Буйный стал швырять церковную утварь, иконостасы, свечи и цветы возле ликов святых на пол.

Один из очевидцев снял происходящее на видео, после чего ролик попал в сеть.

Верующие пытались успокоить и утихомирить мужчину, остановить акт святотатства, но неадекват вырывался и продолжал бесчинствовать.

В конце-концов кто-то из парафиян достал газовый балончик и использовал спецсредство, чтобы прекратить погром.

После этого верующие вызвали правоохранителей, которые и задержали злоумышленника.

Как оказалось, "бесноватым" оказался мужчина с психическими расстройствами.

В Харькове неадекват устроил погром в храме Святых Жен-Мироносиц

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области рассказали, что на место инцидента приехали медики и забрали дебошира в больницу.

Информация про происшествие была зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.