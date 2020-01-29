У Харкові неадекват влаштував погром у храмі: парафіяни дали відсіч "біснуватому" (відео)

У Харкові чоловік влаштував погром у церкві (колаж РБК-Україна)

Віруючі забризкали буйного чоловіка із газового балончика та викликали поліцію

У Харкові неадекватний чоловік увірвався до храму Святих Жон-Мироносиць на вулиці Сумській в центрі міста та влаштував справжній погром. Інцидент стався на очах у прихожан.

Буйний став жбурляти церковне начиння, іконостаси, свічки та квіти біля ликів святих на підлогу.

Один з очевидців зняв те, що відбувається на відео, після чого ролик потрапив у мережу.

Віруючі намагалися заспокоїти і втихомирити чоловіка, зупинити акт святотатства, але неадекват виривався та продовжував бешкетувати.

Врешті-решт хтось з парафіян дістав газовий балончик і використав спецзасіб, щоб припинити погром.

Після цього віруючі викликали правоохоронців, які й затримали зловмисника.

Як виявилося, "біснуватим" виявився чоловік із психічними розладами.

У Харкові неадекват влаштував погром у храмі Святих Жон-Мироносиць

У відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Харківській області розповіли, що на місце інциденту приїхали медики і забрали бешкетника до лікарні.

Інформація про подію була зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень.