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В Харькове нашли способ, как обойти ограничения на перевозку пассажиров в транспорте

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Харьков, Четверг 21 октября 2021 21:46
В Харькове нашли способ, как обойти ограничения на перевозку пассажиров в транспорте Коллаж РБК-Украина: в Харькове пассажиры нашли способ, как обойти ограничения в транспорте
Автор: Роман Мирончук

В Харькове наблюдается сложная ситуация с количеством больных COVID-19. В общественном транспорте стоячих мест не должно быть, но пассажиры придумали, как нарушать карантин и скрывать это от полицейских.

Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

Некоторые местные жители ездят автобусах на корточках, чтобы сотрудники полиции не заметили их.

В Харькове нашли способ, как обойти ограничения на перевозку пассажиров в транспорте

В Харькове пассажиры нашли способ, как обойти ограничения в транспорте (фото: Telegram-канал "ТРУХА Харьков")

Отметим, что полиция наблюдает за соблюдением карантина и периодически останавливает пассажирский транспорт. Правилами предусмотрена перевозка пассажиров в количестве, которое не превышает число сидячих мест.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня, 21 октября, заработали новые правила для проезда в межобластном транспорте - в поездах, автобусах и самолетах - в "красных" и "желтых" зонах карантина.

Пассажиров не будут пускать в салон без подтверждения вакцинации от COVID-19 или негативного теста, который действует 72 часа. При этом достаточно даже одной прививки.

Отметим, что данные правила не касаются общественного транспорта, который ездит в одной области, также детей, не достигших 18 летнего возраста.

Мы также писали о том, что в среду, 21 октября, на киевском железнодорожном вокзале с самого утра произошла толкучка из-за новых правил проезда.

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Харьков транспорт
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