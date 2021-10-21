У Харкові знайшли спосіб, як обійти обмеження на перевезення пасажирів у транспорті

У Харкові спостерігається складна ситуація з кількістю хворих COVID-19. У громадському транспорті стоячих місць не повинно бути, але пасажири придумали, як порушувати карантин і приховувати це від поліцейських.

Зазначимо, що поліція спостерігає за дотриманням карантину та періодично зупиняє пасажирський транспорт. Правилами передбачено перевезення пасажирів у кількості, що не перевищує число сидячих місць.

У Харкові пасажири знайшли спосіб, як обійти обмеження в транспорті (фото: Telegram-канал "ТРУХА Харків")

Деякі місцеві жителі їздять автобусах навпочіпки, щоб співробітники поліції не помітили їх.

Нагадаємо, в Україні з сьогоднішнього дня, 21 жовтня, запрацювали нові правила для проїзду в міжобласному транспорті - в поїздах, автобусах і літаках - в "червоних" і "жовтих" зонах карантину.

Пасажирів не пускатимуть в салон без підтвердження вакцинації від COVID-19 або негативного тесту, який діє 72 години. При цьому достатньо навіть одного щеплення.

Зазначимо, що дані правила не стосуються громадського транспорту, який їздить в одній області, також дітей, які не досягли 18 річного віку.

Ми також писали про те, що в середу, 21 жовтня, на київському залізничному вокзалі з самого ранку сталася товкучка через нові правила проїзду.