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У Харкові знайшли спосіб, як обійти обмеження на перевезення пасажирів у транспорті

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Харків, Четвер 21 жовтня 2021 21:46
У Харкові знайшли спосіб, як обійти обмеження на перевезення пасажирів у транспорті Колаж РБК-Україна: у Харкові пасажири знайшли спосіб, як обійти обмеження в транспорті
Автор: Роман Мирончук

У Харкові спостерігається складна ситуація з кількістю хворих COVID-19. У громадському транспорті стоячих місць не повинно бути, але пасажири придумали, як порушувати карантин і приховувати це від поліцейських.

Про це повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Харків".

Деякі місцеві жителі їздять автобусах навпочіпки, щоб співробітники поліції не помітили їх.

У Харкові знайшли спосіб, як обійти обмеження на перевезення пасажирів у транспорті

У Харкові пасажири знайшли спосіб, як обійти обмеження в транспорті (фото: Telegram-канал "ТРУХА Харків")

Зазначимо, що поліція спостерігає за дотриманням карантину та періодично зупиняє пасажирський транспорт. Правилами передбачено перевезення пасажирів у кількості, що не перевищує число сидячих місць.

Нагадаємо, в Україні з сьогоднішнього дня, 21 жовтня, запрацювали нові правила для проїзду в міжобласному транспорті - в поїздах, автобусах і літаках - в "червоних" і "жовтих" зонах карантину.

Пасажирів не пускатимуть в салон без підтвердження вакцинації від COVID-19 або негативного тесту, який діє 72 години. При цьому достатньо навіть одного щеплення.

Зазначимо, що дані правила не стосуються громадського транспорту, який їздить в одній області, також дітей, які не досягли 18 річного віку.

Ми також писали про те, що в середу, 21 жовтня, на київському залізничному вокзалі з самого ранку сталася товкучка через нові правила проїзду.

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Харків транспорт
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