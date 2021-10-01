В Харькове поймали и наказали водителя, который не хотел пропускать "скорую" (видео)

"Когда речь идет о необходимости срочной помощи, счет времени иногда идет на секунды, помощь медиков должна быть оказана в максимально короткий срок", - говорится в сообщении.

На видео бригада медиков экстренно госпитализирует больного с острым нарушением мозгового кровообращения. А водитель Renault игнорирует прямое требование ПДД, не предоставляя преимущества в движении "скорой".

И хотя водитель-нарушитель преспокойно продолжил движение, его разыскали патрульные. Теперь за нарушение ему светит штраф в размере 680 грн по ч. 3 ст 122 КУоАП.

Это важно!

В пункте 3.2 Правил дорожного движения Украины говорится, что в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств).

Даже если вы купили права или забыли то, чему учили вас в автошколе, оставайтесь людьми и не забывайте о своих моральных принципах. Да и деньги сохраните.