У Харкові спіймали і покарали водія, який не хотів пропускати "швидку" (відео)

"Коли мова йде про необхідність термінової допомоги, рахунок часу іноді йде на секунди, допомога медиків повинна бути надана в максимально короткий термін", - йдеться в повідомленні.

На відео бригада медиків екстрено госпіталізує хворого з гострим порушенням мозкового кровообігу. А водій Renault ігнорує пряму вимогу ПДР, не надаючи переваги в русі "швидкої".

І хоча водій-порушник спокійнісінько продовжив рух, його розшукали патрульні. Тепер за порушення йому світить штраф у розмірі 680 грн за ч. 3 ст 122 КУпАП.

Це важливо!

У пункті 3.2 Правил дорожнього руху України говориться, що в разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком і (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів).

Навіть якщо ви купили права або забули те, чого навчали вас в автошколі, залишайтеся людьми і не забувайте про свої моральні принципи. Та й гроші збережете.