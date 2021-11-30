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В Харькове мужчина рассылал правоохранителям сообщения с угрозами: "я тебя найду"

Автор: Тетяна Самарук

В Харькове правоохранители в социальных сетях получали смс-сообщения с угрозами. Анонима задержали.

Об этом сообщает пресслужба Нацполиции в Харьковской области.

"Я тебя найду и пристрелю на х**", - такие фразы содержатся в текстах сообщений.

В частности, злоумышленником оказался 48-летний житель одного из городов Киевской области.

По месту жительства мужчины правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли мобильный телефон, "черновые" записи с именами "фейковых" аккаунтов и паролями доступа.

Цель своих поступков мужчина объяснить не смог.

По данному факту следователи ГУНП Харьковщины внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители Харьковской области получали смс-угрозы (hk.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что под Киевом разоблачили подпольный цех по изготовлению фейковых документов.

Также мы писали, что на Волыни полицейский застрелился в отделении полиции.

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