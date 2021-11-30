В Харькове мужчина рассылал правоохранителям сообщения с угрозами: "я тебя найду"

В Харькове правоохранители в социальных сетях получали смс-сообщения с угрозами. Анонима задержали.
Об этом сообщает пресслужба Нацполиции в Харьковской области.
"Я тебя найду и пристрелю на х**", - такие фразы содержатся в текстах сообщений.
В частности, злоумышленником оказался 48-летний житель одного из городов Киевской области.
По месту жительства мужчины правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли мобильный телефон, "черновые" записи с именами "фейковых" аккаунтов и паролями доступа.
Цель своих поступков мужчина объяснить не смог.
По данному факту следователи ГУНП Харьковщины внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.
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