У Харкові чоловік розсилав правоохоронцям повідомлення з погрозами: "я тебе знайду"

У Харкові правоохоронці у соціальних мережах отримували смс-повідомлення з погрозами. Аноніма затримали.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.
"Я тебе знайду і пристрелю на х**", - такі фрази містяться у текстах повідомлень.
Зокрема, зловмисником виявився 48-річний житель одного із міст Київської області.
За місцем мешкання чоловіка правоохоронці провели санкціонований обшук і вилучили мобільний телефон, "чорнові" записи з іменами "фейкових" акаунтів та паролями доступу.
Мету своїх вчинків чоловік пояснити не зміг.
За цим фактом слідчі ГУНП Харківщини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України.
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