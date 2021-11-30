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У Харкові чоловік розсилав правоохоронцям повідомлення з погрозами: "я тебе знайду"

Автор: Тетяна Самарук

У Харкові правоохоронці у соціальних мережах отримували смс-повідомлення з погрозами. Аноніма затримали.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

"Я тебе знайду і пристрелю на х**", - такі фрази містяться у текстах повідомлень.

Зокрема, зловмисником виявився 48-річний житель одного із міст Київської області.

За місцем мешкання чоловіка правоохоронці провели санкціонований обшук і вилучили мобільний телефон, "чорнові" записи з іменами "фейкових" акаунтів та паролями доступу.

Мету своїх вчинків чоловік пояснити не зміг.

За цим фактом слідчі ГУНП Харківщини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці Харківської області отримували смс-погрози (hk.npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що під Києвом викрили підпільний цех з виготовлення фейкових документів.

Також ми писали, що на Волині поліцейський застрелився у відділенні поліції.

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