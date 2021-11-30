У Харкові чоловік розсилав правоохоронцям повідомлення з погрозами: "я тебе знайду"

"Я тебе знайду і пристрелю на х**", - такі фрази містяться у текстах повідомлень.

Зокрема, зловмисником виявився 48-річний житель одного із міст Київської області.

За місцем мешкання чоловіка правоохоронці провели санкціонований обшук і вилучили мобільний телефон, "чорнові" записи з іменами "фейкових" акаунтів та паролями доступу.

Мету своїх вчинків чоловік пояснити не зміг.

За цим фактом слідчі ГУНП Харківщини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці Харківської області отримували смс-погрози (hk.npu.gov.ua)