Изготовляли фейковые документы: полиция под Киевом разоблачила подпольный центр

В Киевской области правоохранители разоблачили подпольный центр, где трое злоумышленников изготовляли фейковые документы. Они подделывали COVID-сертификаты и виды на временное проживание в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Полиция разоблачила банду: 50-летнюю жительницу села Софиевская Борщаговка и ее подельников - 46-летнего и 53-летнего киевлян. Они подделывали документы, а ложную информацию вносили в электронные системы Министерства цифровой трансформации Украины.

За свои услуги злоумышленники брали 250 доларов. Их "клиентами" были не только украинцы, но и иностранцы.

Правоохранители провели обыски в офисе преступников и по их месту жительства. У них нашли и изъяли 420 печатей различных предприятий, учреждений и организаций, 2 373 незаполненных бланка, 25 поддельных COVID-сертификатов, поддельные виды на временное проживание, компьютеры, оборудование для изготовления поддельных документов, флеш-накопители, пластиковые карты для изготовления фейковых документов, охотничий карабин, устройства для отстрела резиновых пуль, патроны, мобильные телефоны, карты разных операторов.

Фото: под Киевом разоблачили подпольный центр, где изготовляли фейковые документы (mvs.gov.ua)

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины. Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.