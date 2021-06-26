В Харькове мужчина с кастрюлей на голове растрощил McDonald's (видео)

В Харькове мужчина в трусах и майке с кастрюлей на голове ворвался на летнюю площадку McDonald's, и устроил там погром. Перед этим неадекват задул из газового баллончика автомобиль, который стоял напротив McDrive. Инцидент сняли на видео очевидцы, и кадры попали в сеть.
Об этом 26 июня передает "h_saltovka" в Instagram.
Буйство в фастфуде произошло под ТРЦ "Французский бульвар" на улице Академика Павлова этой ночью.
Сообщается, что мужчина в "шлеме" с рюкзаком подошел к машине, в которой кто-то ожидал свой заказ, и внезапно пшикнул в транспорт из баллончика.
После этого забежал на открытую территорию летней площадки, принялся бросать подносы, переворачивать стол, что-то кричал.
К счастью, в это ночное время посетителей почти не было, и от действий неадеквата никто не пострадал.
Вскоре мужчину задержали правоохранители. На кадрах можно увидеть, как он лежит на земле с наручниками на руках за спиной, и бьется головой с надетой кастрюлей об асфальт.
Предупреждаем, на видео звучит ненормативная лексика!
Видео: в Харькове неадекват с кастрюлей на голове устроил погром в McDonald's
Пользователи сети в комментариях принялись иронизировать над странной ситуацией, а неадекватное поведение мужчины связывают, среди прочего, с вероятным употреблением наркотиков.
Ранее сообщалось, что в киевском ТЦ неадекват-поклонник "русского мира" устроил дебош.
Также мы писали о том, что недавно в Мариуполе в кафе устроили драку со стрельбой, и в результате инцидента был ранен человек.